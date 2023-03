INTERVJUU | Fjodor Svoboda: kui sportlasel pole põhitõed selged, siis peab minema tagasi juurte juurde

Tänavu sai Tuuli Tomingas MM-il kuuenda koha, paljulubavad olid ka naiskonna tulemused teatesõidus. Kas edaspidi on võimalik sihtida medaleid ja mida peab selleks muutma?

Mulle tundub see üsna reaalne. Vaadates Tuuli esitust, siis õnnestunud laskmise korral võinuks ta vabalt võistelda medalite eest. Pidevalt poodiumikohtade eest võistlemiseks peab tase veel tõusma. Sama võib öelda teatenaiskonna kohta: kui kõik tüdrukud on hästi valmistunud, saavad nad seal kõrgete kohtade eest võidelda. Kõige tähtsam on hea füüsiline vorm ja loomulikult hea laskmine (1–2 varupadrunit ühe vahetuse kohta).