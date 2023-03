TIPPHETKED | Kokkumängu otsiv Tartu Ülikool jäi kodus Ogrele kindlalt alla

Tartu meeskonna abitreeneri Olari Naritsa sõnul ei leidnud meeskond täna õiget mängurütmi. „Tundub, et meeskonnas mõtleb praegu igaüks enda peale. Teadsime, et meie tugevus on korvi all, aga teist mängu järjest astusime sama reha otsa ja võtsime eemalt viskeid, mida poleks pidanud. Meie viskeprosent oli täna täiesti kohutav ja kui vastane pakub viskeid, aga ära ei pane, siis lõhub see rütmi. Kui ülehomme Cramo vastu niimoodi mängime, siis on väga suur pahandus. Aga anname endast parima, et nii ei läheks,“ sõnas Narits.