Eesti tennisistid langesid WTA edetabelis 50 parema seast välja

Vigastusest taastuv ja mängupausi pidav Anett Kontaveit säilitas oma 61. koha. Elena Malõgina jätkab 367. real, Maileen Nuudi on 577. (-1).

WTA esinumber on jätkuvalt poolatar Iga Swiatek, kellele järgnevad Arina Sabalenka, Jessica Pegula ja Ons Jabeur (Vaata WTA tabel it).

Meeste ATP edetabelis parandas 19-aastane Mark Lajal oma kohta nelja positsiooni võrra ja on nüüd maailma 389. reket. Kristjan Tamm on kahekohalise languse järel 648.

Maailma esinumber on endiselt serblane Novak Djokovic. Teine on jätkuvalt hispaanlane Carlos Alcaraz, kolmas kreeklane Stefanos Tsitsipas ja neljas norralane Casper Ruud (Vaata ATP tabelit).