Kindel kaitse, Konontšuki kontsert ja „karukoobas“ kandsid Kalev/Cramo veerandfinaali avamängus võiduni

Kalevlased lasid sakslased mängu tagasi

Hääleka publiku ees hoogu sattunud ja esimest korda mängu juhtima pääsenud kalevlased olid veel kuus minutit enne kohtumise normaalaja päädimist 72 : 61 peal. Viimasel minutil pääses Bamberg taas silma kaugusele, 80 : 77 võidu kindlustas Kalevile Alterique Gilberti viimase sekundi tabamus. „Külalistel pole selles saalis ja selle rahva ees lihtne mängida. Vahe võinuks olla suurem, aga lõpuks oli eesmärk teiseks mänguks võimalus anda. See õnnestus!“ oli Rannula rahul.

Kohtumises kaheksa punkti visanud Hugo Toomi sõnul neil scouting toimis. „Neil on kolm väga head viskajat. Kindel plaan oli neilt kolmesed ära võtta ja seetõttu pidid nad otsima lahendusi korvi alt,“ selgitas 20-aastane Kalev/Cramo korvpallur, kelle väitel jäid tallinlased enim hätta oma rünnakuga. „Olime selleks valmis, et kaitses vahetamise järel tulevad nad mängijatele kahe mehega peale. Alguses me ei leidnud neis olukordades sööte, aga teisel poolajal saime palli liikuma ja vabu kaugviskeid.“