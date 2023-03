Venemaa suusakoondise peatreener: meil on sõnavabadus, aga Norras valitseb tsensuur

Borodavko sõnas Sport-Expressile, et Norra sportlased ei saa oma arvamust vabalt avaldada.

„Täna on Norra meie jaoks ebasõbralik riik. Nad ajavad meie suhtes väga agressiivset poliitikat. Nad on väga kinnised ja politiseeritud. Neil on range tsensuur. Suurtel võistlustel on neil alati kaasas pressijuht, ilma kelleta ei tohi [sportlased] anda ühtki intervjuud. Ta hoiab ohjad kogu aeg enda käes, kontrollib, parandab ja soovitab sportlastele, mida öelda“, rääkis Borodavko.

Peatreener lisas, et Venemaa sportlastel on samas täielik sõnavabadus ning kedagi ei karistata oma väljaütlemiste eest.

„Kellelgi pole keelatud midagi öelda. Me kõik räägime ja meie sportlastel on väga erinevad arvamused. Sellest võib järeldada, et kõigil on lubatud vabalt rääkida. Keegi ei vaata neid ega dikteeri, mida öelda. Meie sportlasi oma arvamuse avaldamise eest ei karistata,“ rõhutas Borodavko.

Peatreener kurjustas ühtlasi Venemaa suusaliidu juhi Jelena Välbega, kes kiitis eelmisel nädalal Malinovkas lõppenud „rahvusvahelisi võistlusi“, kus osalesid lisaks venelastele vaid valgevenelased.

„Ma tahan, et võistlustel osaleksid parimad, mitte turistid,“ viitas Borodavko Välbe sõnadele, et võistlustele oodati ka Hiina, Iraani ja Mongoolia suusatajaid. „Detsembris saatsime oma sportlased Hiina ja sealsetel suusavõistlustel polnud konkurentsi. Kui me võistleme nendega, kes alles alustavad, pole see õige võistlus. Ja sellised võidud pole märkimisväärne sportlik saavutus,“ nurises Borodavko.