Neuville avaldas, mis saab Mehhiko rallil kõige määravamaks

Mehhikos sõidetakse MM-punktidele esmakordselt alates 2020. aastast ning rallimehi ootavad taas ees ainulaadsed väljakutsed. Mehhiko kiiruskatsed asuvad mägedes, mis on isegi kõrgemal kui 2500 meetrit üle merepinna. See tähendab, et sisepõlemismootor kaotab kuni veerandi oma võimsusest.

Neuville ütles Autospordile, et seetõttu mängib seekord väga olulist rolli just hübriidseadme töökindlus. Uute hübriidautodega pole Mehhikos varem sõidetudki.

Nii Hyundai, Toyota kui M-Spordi meeskond testisid Mehhiko ralliks Hispaanias. Testimine viidi läbi võimalikult kõrgel, kuid mõistagi pole veebruaris võimalik Euroopas Mehhikole päris sarnaseid tingimusi leida.

„Hübriidi toodetav võimsus on jällegi vaid hetkeline, nagu alati. Kuid see, et ta seal õigesti töötaks, on Mehhikos olulisem kui ühelgi teisel rallil,“ sõnas Neuville.

„Hübriidseadme seadistused on üliolulised ja usun, et see on kogu võistluse kõige määravam asi,“ usub Hyundai sõitja.

Belglane jäi enda tiimi testisõiduga Hispaanias rahule. „Muidugi saime vaid osaliselt imiteerida Mehhiko tingimusi. Seetõttu on raske öelda, kas läksime kohandustega õiges või vales suunas. Me pole kolm aastat Mehhikos sõitnud, kuid arvan, et tegime testidel head tööd,“ sõnas Neuville.

„Sõitsime katsetel väiksema mootorivõimsusega, et saaksime Mehhiko olusid võimalikult hästi järgi teha. Siis on aerodünaamika funktsionaalsust raskem tunnetada. Siiski tundus auto hea ja arvan, et oleme eelmise aastaga võrreldes paremaks läinud. Nüüd tuleb vaid võistluse enda jaoks õiged seaded välja valida,“ lisas Neuville.

Ka kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier, kes teeb pärast Monte Carlo ralli võitmist hooaja teise stardi just Mehhikos, nõustub Neuville`iga. „Kindlasti saab olema huvitav näha, kuidas hübriid aitab sellel kõrgusel võimsuse kaotust kompenseerida, kuna elektrivõimsust kõrgus merepinnast ei mõjuta. Seda eelist on tore omada ja arvan, et seal on eriti oluline seda tõhusalt kasutada,“ rõhutas prantslane.

Mehhiko ralli peetakse 16.-19. märtsil Léoni linna ümbruses. Kolmanda etapi eel on MM-sarja liider Ott Tänak (M-Sport), kes edestab tiitlikaitsjat Kalle Rovanperä (Toyota) kolme ja Neuville`i üheksa punktiga.