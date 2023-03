DELFI VIDEO ISTANBULIST | Lillemetsa medalini aidanud Erki Nool: Risto kaugushüpe oli katastroof. Ta suutis ebaõnnestumise unustada

„Mitmevõistluses ei tohi lasta ennast ebaõnnestumistest häirida. Ütleme, et Risto kaugushüpe (6.91) oli tegelikult katastroof. Aga tegi kohe pärast kaugushüpet kuulitõukes kolm head ja stabiilset katset. See näitab sportlase valmisolekut. On üliharva võistlust, kus tagasilööke ei ole. Kui sportlane suudab ebaõnnestumisi ära unustada, on see suureks eeliseks korraliku tulemuse tegemisel,“ rääkis ta.