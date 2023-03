Treieri, Riismaa ja Kullamäe leivaisad said võidulisa

Platsile pääses ka Treviso äär Mikk Jurkatamm, kes napi nelja minutiga sai kirja kaks punkti (kahesed 0/1, vabavisked 2/2) ja kaks lauda. Kahjuks tema tööandja kaotas Triestele 86:97. Itaalia kõrgliiga tabel on üsna tihe, sest nii Sassari kui ka Brindisi on võitnud 20-st mängust 11, millega nad jagavad neljandat kuni kaheksandat kohta. Treviso on kaheksa võiduga 11.