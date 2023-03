Täielik hävitustöö: Liverpool alistas Manchester Unitedi 7:0

Kohtumise eel väljendasid Liverpooli fännid pahameelt klubi omanikuks oleva FSG grupi suunas. Nimelt on ameeriklased otsimas klubile uusi investoreid, kuid paljude silmis on klubi justkui müügis. Nii lennutati matši eel üle staadioni plagu, kus nõuti FSG lahkumist. Samal ajal avaldati toetust aga peatreener Jürgen Klopile.

Liverpool kerkis tänu võidule turniiritabelis 42 punktiga viiendale kohale. ManUnited on samal ajal 49 silmaga kolmandal positsioonil. Liidriks on Londoni Arsenal 63-ga, teist kohta hoiab Manchester City 58-ga. Neljas on Tottenham 45-ga. ManUnitedil ja Liverpoolil on võrreldes nimetatud konkurentidega üks mäng vähem peetud.