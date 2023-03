Bahreinis viienda koha saanud Hamilton: Mercedes teeb vähikäiku

„Ma siiralt nautisin võidusõitu. Mul oli hea start: ma sain Fernando neljandas kurvis kätte ja arvasin: „Oh jeesus (ingl keeles „Oh jeez“), see on sõidule hea algus.“ See tundus nagu üks mu parimaid esimesi ringe,“ rääkis Hamilton F1 kodulehe vahendusel.

Küsimusele, kas Sainzi kinni püüdmine annab lootust, et Mercedes võiks hooaja lõikes Ferrarile siiski vastu saada, vastas Hamilton: „Praegu me kindlasti nendega võidelda ei suuda - nad on meist palju kiiremad nagu ka Astonid. Olime praegu kiiruselt neljas tiim, eelmisel aastal olime kolmandad. Me oleme tegemas vähikäiku. Seega on meil vaja veel kõvasti tööd teha, et see vahe tagasi teha.“