Skandaal suusatamise MMil! 50 km distants oli tegelikkuses märgatavalt lühem

Soome koondislane edestas andmed oma kodumaa meediale ja tema kella andmetel läbis ta 50 kilomeetri asemel 44,69. Ka briti Andrew Musgrave'i nutikell näitas, et kokku läbis ta pühapäeval suuskadel 44,72 kilomeetrit.

Võistluste juht Uros Ponikvar lükkas kõik kahtlused siiski ümber. „Distantsi pikkust kontrollisid Rahvusvahelise Suusaliidu ametlikud rajamõõtjad ning kõik need homologeerimisdokumendid on leitavad FIS-i kodulehelt,“ kinnitas Ponikvar, et sportlased läbisid seitse 7,15 kilomeetri pikkust ringi.