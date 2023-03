FOTOD | Levadia leppis Vaprusega viiki. Igor Prins: mul on sõnad otsas, olen väga rahul

„Hea algus. Vastane surus ja üritas oma mängu peale suruda, aga tõestasime ka kontrollkohtumistes, et me suudame kaitses seista. Mul on sõnad otsas, olen väga rahul. Olen mängijate panuse ja võitlusega väga rahul. Pinged on maas ja siit on hea edasi minna,“ lausus ETV otsekandes matši järel sellest hooajast Vaprust juhendav Igor Prins.