Paide Linnameeskond alustas meistriliiga hooaega võidukalt

Edasi kontrollis kohtumist Paide, ent esialgu mitmed poolvõimalused väravateks ei realiseerunud. Sihile jõuti lõpuks 58. minutil, kui Transi kollkipper Aleksei Matrossov tõrjus Saarma kauglöögi värava ette ja seal oli esimesena jaol Senegali ründaja Mechini Gomis. Kolmandat korda sahises võrk 88. minutil, kui Andre Frolov andis passi Sten Jakob Viidasele ja too virutas palli kindlalt sisse. Ent sel korral sekkusid olukorda videokohtunikud, kes tuvastasid tabamuse eel suluseisu ja värav tühistati.

Kohtuniku antud lisaminutitel jäi Narva vähemusse, sest Aleksandr Kulinitš sõitis sisse Paide väravavahile ning Transi mängija sai selle eest kohtumises oma teise kollase kaardi. See jäigi kohtumise viimases märkimisväärseks sündmuseks ja Paide alustas meistriliiga hooaega 2:1 võiduga.

„See on väga oluline, et saime esimesest mängust minema kolme punktiga. Kõik teavad, et Narva pole lihtne vastane. Mängu lõpp oli raske, aga kohtumise alguses ja keskel lõime väga palju momente – tulime hästi toime,“ tõdes matši järel Soccerneti ülekandes Juhkam.