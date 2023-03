„Valu tuli kõrgushüppe teisel või kolmandal proovikatsel. Tavaliselt läheb kõõlus soojaks, aga läks ainult hullemaks. Õhtul oli ka sama hull ja hommikul veel hullem. See on äge kannakõõluse äge põletik. Ma ei saa seda isegi silitada, see on ikka päris hull,“ rääkis Hausenberg pärast teivashüpet.