Madis Mihkels sprintis end Belgia ühepäevasõidul esikümnesse

„Enesetunde poolest super päev,“ tõdes Mihkels finišis. „Kahjuks kaotasin oma lahtivedajad viimasel ringil olnud tõusudel ära ning pidime seejärel targalt lõpplahenduse tegema. See kukkus peaaegu perfektselt välja, kuid olin natuke kehval positsioonil, seega teadsin, et kui tahan head kohta saada, pean tegema pika sprindi. 300 meetrit enne lõppu, kui alustasin enda sprinti, keerasid täpselt samal ajal kaks ratturit mulle ette ja pidin pidurdama. Sellist ülesmäge finišit tehes kaotasin seetõttu palju kiirust ning sain aru, et pjedestaalile enam ei sprindi. Andsin siiski kuni jooneni oma parima.“