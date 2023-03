REUTERSI VIDEO JA FOTOD | Verstappen võitis Bahreini GP, Alonso tänu vingele sõidule ja Ferrari ebaõnnele poodiumil

„Esimene stint (sõit kuni esimese boksipeatuseni) oli väga hea, seal ma enamus vahest sisse tegingi. Sealt maalt oli tähtis vaid rehvide üle vaadata. Kunagi ei tea, mis sõidu lõpus võib saada. Oli tähtis, et meil oleks heas konditsioonis rehvid. Tore oli siin rajal lõpuks esimene võit kätte saada,“ kommenteeris Verstappen, kelle senine Bahreini parim tulemus oli 2021. aasta teine koht.



Karjääri 99. poodiumikohta saanud Alonso lausus enne auhinnatseremooniat antud intervjuus: „Imeline tulemus tiimile! Lõpetada aasta esimesel etapil poodiumil - imeline, mida tiim talvega teinud on. Paremuselt teine auto esimesel etapil - see on ebareaalne!“



Esimesena jäi poodiumilt välja ainsa Ferrari piloodina finišisse jõudnud Carlos Sainz (+48,052). Charles Leclerci tabas mehaaniline rike 41. ringil - auto suri välja ja masin jäi raja äärde. Monacolase katkestamine käivitas virtuaalse turvaauto režiimi. Hetk enne seda oli Alonso pidanud ägeda heitluse Lewis Hamiltoniga ja tõusnud viiendale kohale. 45. ringil möödus Alonso, kes viimati sai poodiumil šampust pritsida 2021. aastal Kataris, ka kaasmaalasest Sainzist.



Sainzi kohta ohustas lõpu eel veel ka seitsmekordne maailmameister Hamilton, kes pidi siiski leppima viienda kohaga. Teine Mercedese piloot George Russell lõpetas seitsmendana. Kuuendale kohale platseerus randmevigastuse tõttu hooajaeelsed testisõidud vahele jätnud teine Aston Martini sõitja Lance Stroll.