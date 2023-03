OTSEBLOGI ISTANBULIST | Risto Lillemets võitis kergejõustiku sise-EMil seitsmevõistluses pronksmedali!

25-aastase Lillemetsa ees on 22 punktiga sakslane Manuel Eitel, aga Lillemets on seni distantsi läbinud umbes 10 sekundit kiiremini. Viiendal positsioonil olevat hispaanlast Jorge Urenat edestab Lillemets 39 punktiga, jooksutase on neil sama. Üks sekund tähendab 1000 meetri jooksus 10-11 punkti.