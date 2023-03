FOTOD | Tartu jõudis Balti liiga finaali. Rikberg: Pärnu andis meile poolteist geimi väga lihtsalt

„Pigem oli vahe selles, kuidas vastane mängis,“ tõdes võrkpalliliidu vahendusel Tartu peatreener Alar Rikberg, et pärnakad muutsid mänguplaani. „Ei saa öelda, et kaks geimi olid kindlalt meie käes, sest Pärnu ärkas teise geimi keskel ja juba siis läks mäng tasavägiseks. Meil tuli lihtsalt teise geimi lõpp väga hästi välja. Pigem andis Pärnu meile poolteist geimi väga lihtsalt ja nad ei saanud mängu sisse. Meil õnnestus esialgu kõik, aga kui vastane sai jalad alla, siis meil kõik pallid maha ei läinud.“

Pärnu ei leidnud rütmi

Kevin Soogi tõi välja, et esimesed ohumärgid tekkisid teise geimi keskel. „Lasime Pärnu mängu tagasi. Nad tegid täieliku tiimivahetuse, aga meie jäime passiivseks ja tegime kohati kaheldavaid otsuseid. Hea, et mängu selliselt enda kasuks keerasime,“ lausus 29-aastane võrkpallur, kelle sõnul tegi Rikberg pingil ka kõvemat häält. „Oleme sellega harjunud ja see meid ei morjenda!“

Pärnu mängumees Richard Voogel tõdes, et tiimi ootused olid suured. „Enne mängu mõtlesime, et võtame Tartu ära ja läheme finaali. Aga sportlane ei saa teisiti mõelda. Esimeses kahes geimis otsisime oma mängu ja rütmi... me pole sel hooajal kordagi Tartule vastu saanud. Kolmanda geimis lõpuks ometi saime. Ma ei oskagi öelda, et mis muutus. Tunne oli parem, äkki toimisid vahetused või lasi Tartu meil rohkem mängida. Ise loodan, et me näitasime ise paremat mängu,“ võttis ta kohtumise kokku.