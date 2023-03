DELFI VIDEO | Gert Kullamäe: seda mängu ei saa mängida nii, et sa loobid telliseid

„Lätlased on kogu hooaja mänginud sitkelt ja saanud magusaid võte. Täna me lõpus vajusime kokku nagu koolipoisid, noh,“ polnud Pärnu peatreener lõpuni oma meeste esitusega rahul. „Meie ainus ellujäämise võimalus on kaitses hambad ristis mängimine. Ma võin eksida, aga minu meelest pole meil tänavu nii palju rünnakupotentsiaali kui eelmisel aastal. Eduks peame olema kaitses tublid, sealt meie mäng algab. Rünnakul tulevad korvid üliraskelt.“

Kui suvepealinlased olid eelnevates mängudes väga-väga hädas kaare tagant, siis sel korral tabasid nende mängijad 21-st kaugviskest seitse. Neist neli sopsas Robert Valge. „Olen ise tagamängija olnud. Kui sa näed, et mängijad loobivad järjest ja järjest mööda... Aga me oleme näinud, et Sverrel (Sverre Aav), Robil (Robert Valge), Tadasel (Tadas Pazera) on vise olemas. Seda mängu ei saa mängida nii, et sa loobid telliseid. Sa võid teha mida iganes, aga nii ei saa mängida. Robi on järjest ebaõnnestunud, ebakindlus süvenes, aga loodetavasti läks tänasega osadel meestel kaas maha,“ rääkis Kullamäe.