FOTOD | Nõmme Kalju ei suutnud Kalevi väravat lahti muukida, raju talveilm ei lubanud Saaremaal vutti mängida

Kui möödunud aastal sai Kalev hoo üles alles kevadel, siis tänavu on neil esimese vooru järel silm peas. „Keegi ei taha esimesi mänge peksa saada. See annab duhhi juurde,“ lisas sel hooajal seitsmendat kohta sihtiva Kalevi mängumees. „Selleks peab meil kaitsetöö olema parem kui eelmisel aastal ja rünnakul peame tekitama rohkem võimalusi. Usun, et seitsmes koht on reaalne, aga ise tahaks veel kõrgemat kohta.“