DELFI ISTANBULIS | Hausenbergi kohal on murepilved, Lillemets tõusis kõrgesse mängu

Uibot hakkas segama vana kannavigastus ja Hausenbergi hoojooksule vajutas tugeva pitseri Achilleuse kõõluse valu. Kui Uibo pidi katkestama, siis Hausenberg kavatseb pühapäeval edasi võistelda.

Mida eestlastel homme seitsmevõistlusest oodata on? Optimistid näevad nii Hausenbergil kui ka Lillemetsal medališanssi, aga vähemalt Hausenbergi puhul tuleb esmalt vaadata, kuidas ta 60 m tõkkejooksus liigub.

„Proovikatsete ajal lambist parem kannakõõlus... mul on varem ka olnud, et hommikuti on kange, aga võistluste ajal läheb soojemaks. Selle pärast ma ei muretsenud, aga see läks järjest hullemaks, seepärast jätsin ka katseid vahele,“ rääkis Hausenberg ERR-ile.

Esimese päeva järel on ta 3409 punktiga neljas, isikliku rekordi graafikust lahutab teda 101 punkti. „Ma ei mõtle punktidele, üritan lihtsalt homse päeva läbi teha. Kui see praegu nii valus on, siis homme tuleb päris raske päev. Ma võitlen lõpuni,“ sõnas ta. Paraku ei lisa need laused eriti optimismi.

Hoopis helgemate mõtetega läheb teisele päevale vastu Lillemets, kes on 3290 punktiga kuues. Isikliku rekordi (6089 punkti) graafikule jääb ta alla 89 punktiga.

Lillemetsa päev kulges tõusujoones. 60 meetri jooksu ajaga 7,05 ei jäänud ta eriti rahule, kaugushüppe 6.91 oli ilmselge ebaõnnestumine, kuulitõuke 14.59 oli juba hea ja kõrgushüppe 2.07 väga hea.

„Kõrgushüpe ongi viimasel ajal stabiilne olnud. Oleksin tahtnud 2.10 ka hüpata, viimane katse oli väga lähedal, aga ajasin lati napilt õlaga maha. Nüüd on tähtis sama hooga edasi panna,“ rääkis Lillemets.

Intervjuu tegemise ajal polnud Lillemets jõudnud konkurentide seisu väga põhjalikult analüüsidal, aga ta andis mõista, et isikliku rekordi püüdmine on võimalik. „Teoorias peaks olema võimalik punkte tagasi võtta. Arvan, et medali peale on keeruline minna, aga kuue sekka küll,“ lausus ta.

Medalipretendentide võrdlus isikliku rekordi graafikuga: