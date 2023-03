Tarva hammas Ogre peale ei hakanud

Tarval on sel hooajal pidada veel viis Eesti-Läti liiga kohtumist, mille järel on meeskonna aasta läbi. 27-st mängust 15 võitnud Ogre on viimasel play-offi viival kohal, nende lähim jälitaja Pärnu Sadam on 25-st kohtumist võitnud 12.