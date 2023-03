DELFI ISTANBULIS | Pettunud Karl Erik Nazarov: oleks start parem olnud, jookseksin finaalis

„Esimene samm ei olnud midagi erilist ja sealt tuli suur surve peale. Siis oli juba raske oma jooksu teha. Üritasin, aga 60 meetrit on nii lühike distants, et seal ei anna kehva stardiga suurt tagasi teha,“ rääkis ta pärast poolfinaali, mille ta lõpetas viiendana.

„(Finaali pääsemine) oli reaalne. Oleks start õnnestunud... see on muidugi oleks-poleks, aga oleks kindlasti olnud teine aeg,“ lisas ta. Teise poolfinaalist pääsesid kohaga edasi rootslane Henrik Larsson (6,56) ja britt Jeremiah Azu (6,59). Nazarovi jaoks pole see midagi ületamatut, sest mullu jooksis ta sise MM-il 6,55. Ja tänavu paistis vorm olevat samaväärne.