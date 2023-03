Kolm kulda võitnud Krüger praagiti maratoniks Norra koondisest välja

Juhendaja lisas, et suusatajad said otsusest teada suurel koosolekul.

„Meil ​​pole selliseid täiskogu koosolekuid väga sageli, kuid mõnes mõttes on hea see sõnum niimoodi korraga kõigile edasi anda. Osad inimesed on mõistagi pettunud ja õigustatult,“ ütles Paal Golberg.

Kläbo sõnas, et õnneks ei pea tema nii raskeid valikuid langetama. „Mul on hea meel, et ma neid meeskondi koostama ei pea. Ma ei usu, et viimastel päevadel on olnud lihtne olla Norra suusaliidus treener,“ ütles Kläbo.