DELFI ISTANBULIS | Heasse vormi tõusnud Karl Erik Nazarov: lõpus sain sirge jalaga üle joone tulla

„Stardist sain välja üsna keskmiselt, aga kümne meetri peal sain hoo sisse ja hakkasin lükkama. Siis tundsin, et minek on hea ja kuna kedagi õlal ei tundnud, sain lõpumeetritel sirge jalaga üle joone lasta,“ rääkis oma eeljooksu teisena lõpetanud Nazarov.

Nazarovi reaktsiooniaeg 0,144 oli oma jooksus täiesti konkurentsis, aga sprinter tunnistas, et kerget uimasust ikkagi oli. „See on hommikune jooksmine. 6.30 äratus ja tulla siia... õhtul sellist asja ei saa lubada,“ märkis ta.

Ent midagi nuriseda pole - Nazarov sai kinnitust, et on hooaja parimas vormis. Kui Eesti meistrivõistlustel tuli 6,65 punnitades, siis nüüd 6,63 kergelt.

„Selle jooksu, mis ma tahtsin teha, tegin ära. Ei läinud üles-alla, vaid panin rammu pealt edasi. Poolfinaalis tuleb panna üle joone, nii nagu jaksan. On näha, et paljud jooksevad enne tiitlivõistlusi meeletuid aegu, aga kui tullakse siia, on head vormi kaks kuud raske hoida. 60 meetrit on nii pauguala. Teadsin, et olen EM-il kindlalt peal, tähtis oli selleks valmistuda ja seda tegingi,“ ütles Nazarov.