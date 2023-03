TÄNA OTSEBLOGI | Hüppekindluse leidnud Kristjan Ilves asub MMi suure mäe võistlusel püüdma kõrget kohta

„Oleksin võinud teise hüppega lõpetada, aga samas teine katse oli päris lähedal heale hüppele,“ rääkis Ilves treeningu järel Delfile. „Muutsin asendit ja sain parema tunnetuse. Arvan, et hüpe on päris lähedal (väga heale sooritusele). Kui hüppetunnetus pole maksimaalse peal, siis jääbki millestki puudu. Kõikidel hüpetel on millestki veidi puudu jäänud. Tänane teine hüpe oli ehk parim, mis seni Planicas teinud olen.“

Laupäevase võistluse suunas vaadates lisas Ilves, et eeldused normaalseks hüppeks on olemas, aga väga hea hüppe jaoks on vaja veel asjad toimima saada. „Täna oli teisel hüppel asend juba parem, aga jäin äratõukega natukene hiljaks. Loodan, et seda saab parandada,“ lisas ta. „Palju siin muuta pole, põhiasjad on paigas. Nüüd ongi vaja jalad tööle saada. Sama probleem on olnud nii väiksel kui suurel mäel.“