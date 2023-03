OTSEBLOGI JA FOTOD | Vägeva hüppe teinud Kristjan Ilves on MMil medalimängus!

Juba viimastel treeningutel häid õhulende näidanud Ilves hüppas täna 139,5 meetri kaugusele ja teenis 137 punkti. Teda suutsid edestada vaid Norra äss Jarl Magnus Riiber, kelle imehüpe kandus lausa 147 meetrini (!), ja jaapanlane Ryota Yamamoto, kes lendas 140 meetri kaugusele.

10 km suusadistantsi eel edestab Riiber Yamamotot 36 sekundiga ning Ilvest 1.02-ga.

Neljandal kohal on sakslane Julian Schmid (+1.24) ja viiendal MK-sarja liider, austerlane Johannes Lamparter (+1.26). Norrakas Jens Luraas Oftebro on kuues (+1.33). Kõva suusamees Vinzenz Geiger (Saksamaa) alustab kümnendalt kohalt ja kaotab liidrile 2.16-ga.

Ilmselge kullasoosik on Riiber, kes läheb Planicas jahtima juba neljandat kulda.

Kuna Yamamoto on esiotsa sõitjatest selgelt nõrgim, on Ilvesel võimalus suusarajal võidelda teise koha eest, kuid eestlase ohtlikud konkurendid on nii Schmid, Lamparter, Oftebro kui Geiger.

„Täna pakutakse. Kahjuks on kolm meest ikkagi päris lähedal, aga kui asjad toimivad, siis on võimalused olemas. Teine-kolmas koht on saadaval,“ rääkis Ilves pärast hüppevõistlust Deflile.

Kell 16 algavaks 10 km suusasõiduks on plaan lihtne. „Pean hoidma oma läve peal sõitu. Tean, et lõpp on mul piisavalt hea,“ arutles Ilves. „Kui liiga hurraaga peale lendan, siis lõpuks ei jää midagi. Tuleb mõistlikult alustada, Schmid ja teised on väga teravad (suusamehed).“

Võistluse eel:

Eile peetud treeninghüpetel sai Ilves avavoorus kirja 124 meetrit ning oli kaheksas. Teises ja kolmandas voorus, kus eestlane hüppas vastavalt 131 ja 125,5 meetrit, oli ta kolmas.

„Oleksin võinud teise hüppega lõpetada, aga samas teine katse oli päris lähedal heale hüppele,“ rääkis Ilves treeningu järel Delfile. „Muutsin asendit ja sain parema tunnetuse. Arvan, et hüpe on päris lähedal (väga heale sooritusele). Kui hüppetunnetus pole maksimaalse peal, siis jääbki millestki puudu. Kõikidel hüpetel on millestki veidi puudu jäänud. Tänane teine hüpe oli ehk parim, mis seni Planicas teinud olen.“