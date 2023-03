OTSEBLOGI ISTANBULIST | Sise-EM: Nazarov jäi sprindis pidama poolfinaali. Uibo katkestas seitsmevõistluse, Hausenberg on medalimängus.

Seitsmevõistluses on Hausenberg kolme ala järel 2651 punktiga teisel kohal. Juhib suurfavoriit Kevin Mayer 2689 punktiga. Lillemets on 2422 punktiga kaheksas ja Uibo 2398 punktiga üheksas. 14 võistlejast on alles 12. Kindel medalipretendent Simon Ehammer sai kaugushüppes nulli, katkestas ka Dario Dester. Kõrgushüpe algab Eesti aja järgi kell 17.35.