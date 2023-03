Liverpooli ründetäht lahkub hooaja järel klubist

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp lootis, et Firmino jääb meeskonda edasi, kuid uue lepingu osas peetud läbirääkimistel sai selgeks, et brasiillane tahab otsida uut väljakutset.

Viimasel ajal on brasiillase mänguaeg kokku kuivanud, sest teda on seganud vigastused ning klubisse on saabunud uued ründajad Diogo Jota, Luis Diaz, Darwin Nunez ja Cody Gakpo.