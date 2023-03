TIPPHETKED | Pärnu Sadam noortele lätlastele sõnaõigust ei jätnud

„Lätlased on kogu hooaja mänginud sitkelt ja saanud magusaid võte. Me lõpus vajusime kokku nagu koolipoisid,“ polnud Pärnu peatreener lõpuni oma meeste esitusega rahul. Kohtumist alustasid paremini külalised ja nelja minuti järel oli Pärnu 5:11 kaotusseisus. Kuid siis said suvepealinlased mängumasina tööle. Esimese veerandaja lõpuks juhtis valitsev Eesti meister 19:16 ja kahe poolaja vahelisele puhkusele läks Pärnu juba 43:30 eduseisus.