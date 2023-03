TÄNA DELFI TV-s | Viimsi/Sportland võtab kodus vastu Läti tippklubi

Ventspils, kes kaotas reedel Kalev/Cramole 72:91, on turniiritabelis viiendal kohal 16 võidu ja 9 kaotusega. Viimsi (15-12) on seitsmes.

Viimsi treeneri Kristjan Evarti mängueelne kommentaar: „Arvan, et oleme hästi mänguks valmis ja teame mida tegema peame, et olla edukad. Nad on liigas enim ründelaudu võttev meeskond ja kindlasti lauakontroll on üks võtmesõnadest. Loodame, et saalis on kohal palju fänne aitamaks meeskonda võidule!“