Kolm veerandaega kohtumist juhtinud Viimsi kaotas kodusaalis Läti tippklubile

Viimsi üheksapunktilisest kaotusseisust enam välja ei tulnud ning meeskond kaotas kohtumise 81:91. „Mingitel momentidel oleksime pidanud katetest minema viskajatele peale. Nad said lõpuks hoo sisse ja meie ise ei saanud enam palle sisse. Endalgi sai mõistus otsa, et mida rünnakutel teha,“ pööras Viimsi peatreener Valdo Lips kohtumise järel tähelepanu tõigale, et vastased sopsasid 30-st kaugviskest lausa 15.

15 võidu kõrvale 13. kaotuse saanud Viimsi/Sportlandi poolel viskasid parimatena Toppin 27 ja Devin Harris 24 silma, Eesti mängijatest oli üheksa punktiga parim Lips. Läti meeskonda tassis Ivan Gandia-Rosa, kelle arvele jäi lausa 32 punkti ja viis korvisöötu. Ventspilsi üks edu võit oli ka lauavõitlus, kus nad said kätte 14 ründelauda. Viimsi sai samal ajal neid kätte vaid viis. „Juba mitmes mäng, kus selle pealt tuleb. Viskajatel on ka lihtsam, kui on teada, et pikad nopivad pallid suure tõenäosusega ära. Palju mõtteainet nii mängijatele kui treeneritele,“ lisas Lips.