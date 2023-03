DELFI ISTANBULIS | Õilme Võro jõudis palgapäeva ära oodata: pakkudele minnes oli suu kõrvuni

„Suurepärane tunne! Soojenduse ajal tundsin, et ma ei suuda ära oodata, kuni ma joosta saan. Kogu päev on olnud heas mõttes emotsionaalne. Väga hea, kõik see, mis eeljooksule järgnes ja tähelepanu ei tõmmanud mind alla. Sain isegi magada ja ennast uuesti üles laadida,“ rääkis kokkuvõttes 12. koha saanud Võro.