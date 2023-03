Kahevõistleja Kristjan Ilves astub Planica MM-il taas võistlustulle laupäeval, kui kavas on suure mäe võistlus. „Minu jaoks on mingi tulemus juba tehtud, ülejäänud on boonus. Kõik ootused ja lootused on kellegi teise asi,“ sõnas Ilves pärast reede hommikusi suure mäe proovihüppeid.