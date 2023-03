DELFI PLANICAS | Soomlased lõpetasid 14 aastat kestnud ootuse: oleme suusarahvas ja vajame medaleid

Suur päev oli soomlaste jaoks. Kui Ristomatti Hakola oli pärast avavahetust suures grupis, siis nende teine sõitja Iivo Niskanen sõitis järgnevatega sisse pooleminutilise vahe. Järgmistes vahetustes suutsid Perttu Hyvärinen ja Niko Anttola seda edu kindlalt hoida. Finišisse jõudsid nad 46,9 sekundit pärast liidrit ja sellega said põhjanaabrid sellelt MM-ilt esimese medali.

Viimati said soome murdmaamehed teatesõidus MM-ilt medali 2009. aastal Liberecis. „Ootasime seda üle 10 aasta. See oli imeline hetk nii meie kui kogu Soome suusatamise jaoks,“ rääkis Hakola Delfile. „Teadsime, et täna on maksimaalselt võimalik teine koht ja meie suurimad konkurendid on Prantsusmaa, Rootsi ja Saksamaa.“