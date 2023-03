Jelena Välbe kutsus ka Iraani ja Mongooliat oma „tiitlivõistlusele“: iraanlased loobusid, sest pole veel lumel suusatanud

Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe teatas pressikonverentsil, et ürituse korraldamist kindlasti jätkatakse ja plaanis on ka mänge laiendada. Tänavu olid välismaalt kohal Valgevene sportlased.

Suusajuht loetles ka riike, keda üritati kohale meelitada. „Olime ühenduses Hiina, Mongoolia ja Iraaniga. Aga näiteks iraanlased polnud veel lumel suusatanud, on ainult rullsuuskadel sõitnud. Hiinas pole tugevaid suusatajaid peale nende, kes lähevad MMile. Lisaks on neil ranged koroonapiirangud. Meil on olnud kontakte, aga need on viisakalt ära öeldud,“ lisas Välbe.