Eurosarja veerandfinaali pääsemine on toonud BC Kalev/Cramole nii uusi muresid kui rõõme

Teadupärast pannakse Eesti-Läti liiga esialgne mängugraafik paika juba suvel. „Oma teekonna alustamisel kvalifikatsioonist ei mõelnud me veel play-offi peale ning kuupäevade sobitamine osutus suureks väljakutseks, mis nõudis paljude teiste klubide kompromisse,“ lisas Kask. Mängude graafik on äärmiselt tihe ning koos hooajaeelsete sõprusmängudega on juba peetud 54 kohtumist ning võib juhtuda, et sellel hooajal mängib BC Kalev/Cramo kuni 78 mängu.

Ramo Kask selgitas, mida tähendab mängimine FIBA liigas ning tõi esile ka eurosarja veerandfinaali jõudmisega seotud väljakutsed, millega klubi juhtkond rinda pistab.

„FIBA on nime poolest prestiižne liiga kus mängida ning väljapoole paistab, et saalid on publikut täis ja kõik on hästi. Võrreldes seda teiste liigadega nagu Champions League või VTB Ühisliiga, millega kaasneb ka finantstugi preemia või auhinnarahana, on meil FIBA liigas mängimisega oluliselt ka väljaminekud suurenenud,“ selgitas Kask.

BC Kalev/Cramo ja Brose Bambergi esimene veerandfinaali lahinguõhtu toimub esmaspäeval 06. märtsi õhtul kell 18.30 Kalevi Spordihallis. Ramo Kask soovitab kõikidel külalistel varuda rohkem aega, et kohapeal head istekohad saada. „FIBA mängudel on näha olnud, et inimesed on juba tund aega varem saalis, et sõpradega kõrvuti mängu nautida,“ märkis ta.

