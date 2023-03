DELFI ISTANBULIS | Sise-EM-i viiendat kohta kaitsev Risto Lillemets sihib isiklikku rekordit: see oleks vahva

„Tõkkejooksu soojendusel lõin vasaku jalaga endale parema põlve õõnlasse – see oli nii valus, et sain alles eelmisel kolmapäeval normaalselt jalutama hakata,“ rääkis Lillemets. Midagi katki ei läinud, tegu oli rahvakeeles puukaga.

Lillemets pääses EM-ile tänu edetabelikohale. Tänavune sisehooaeg on tal seni olnud kahvatu, sest veebruari alguses tuli Tallinna seitsmevõistlusel piirduda 5915 punktiga. Lillemetsa isikilik rekord on 2021. aastast 6089. Toonane sisehooaeg oligi tema jaoks karjääri edukaim, sest Poolas peetud sise-EM-il tuli ta 6055 punktiga viiendaks.

„Siis mõtlesin, et äkki lähevad mööda või teeb keegi kuskil veel midagi. 80 protsenti olin kindel, et saan peale. Polnud eriti mehi, kes oleks võimelised mööda minema. Tegin selle mõttega trenni, et märtsi alguses on veel üks võistlus,“ selgitas ta.