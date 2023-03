DELFI ISTANBULIS | Tiitlivõistluste mees Nazarov valmistub ülitihedaks jõuprooviks: see on nagu uue ajastu EM

23-aastase Nazarovi isiklik rekord 6,55 annab talle osalejate seas 5.-7. koha, kaks nädalat tagasi Eesti meistrivõistlustel joostud hooaja tippmark 6,65 on paremuselt 26. Senise praktika põhjal on ta elu parimat minekut näidanud just tiitlivõistlustel, 2021. aasta sise-EM-il tuli ta seitsmendaks ja 2022. aasta sise-MM-il koguni neljandaks.