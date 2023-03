Olümpialegend tõendas, et tema positiivse dopinguproovi põhjustas koeraravim, ja ta pääses pikast võistluskeelust

Tšehhitar Nash on üks väheseid sportlasi, kes on võistelnud nii tali- kui ka suveolümpial. Kuid nüüdse jalgratturi ja varasema murdmaasuusataja mullu oktoobris antud võistlusväline test osutus positiivseks, sest naisterahva organismis leiti kapromoreliini.

Nash kirjutas eelmisel aasta Instagramis, et tema koeral Rubil olid maksas ja põrnas kasvajad ning too võttis ravimeid. USADA sõnul tegid nad koos ekspertidega katsed, mis tõendasid, et otsene kokkupuude lemmikloomaravimiga põhjustab positiivse testi. Ühtlasi teatasid nad, et maastikurattasõidus ja rattakrossis kaheksa MM-tiitlit võitnud sportlane pääseb võistluskeelust.