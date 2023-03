VIDEOD | Puust ja punaseks! Millised on meistriliiga videokohtunike töö üldpõhimõtted? Mis olukordades nad sekkuvad?

Videokohtunikud on esimest korda Premium liigas ametis juba sel reedel, kui Premium liiga hooaja avakohtumises on vastamisi valitsev meister Tallinn FC Flora ja liiga uustulnuk Harju JK Laagri. Ajaloolist mängu teenindavad väljakul Karl Koppel, Riivo Stolts, Tauno Rämson ja neljanda kohtunikuna Kevin Kaivoja. Videokohtunikuna on ametis Joonas Jaanovits ja abivideokohtunikuna Aron Härsing.