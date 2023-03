OTSEBLOGI | Artti Aigro sihib MM-i suurel mäel kohta 30 seas

Kvalifikatsioonis tegi Artti Aigro Planica Bloudkova velikanka HS138 mäel 127-meetrise õhulennu, mis peale stiili-, tuule- ja poomipunktide arvutamist andis kokku 117,9 silma. See oli neljapäeval paremuselt 26. tulemus. „Kahetised emotsioonid. Peale nukiotsa vaatasin, et kõik läks aia taha, aga siis hakkas järsku kandma. Oli tunne, et tegin midagi valesti, aga siiski lendasin,“ möönis 23-aastane eestlane peale võistlust Delfile.