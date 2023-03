BLOGI JA FOTOD | Meeste teatesõidu võitis Norra. Soome võttis MM-ilt esimese medali, Eesti sai 12. koha

Päeva üllataja oli Soome. Kui Ristomatti Hakola oli pärast avavahetust suures grupis, siis nende teine sõitja Iivo Niskanen sõitis järgnevatega sisse pooleminutilise vahe. Järgmistes vahetustes suutsid Perttu Hyvärinen ja Niko Anttola seda edu kindlalt hoida. Finišisse jõudsid nad 46,9 sekundit pärast liidrit ja sellega said põhjanaabrid sellelt MM-ilt esimese medali.

Kell 13.30 lähte saavas sõidus on vaieldamatu suursoosik Norra nelik, kuhu kuuluvad Hans Christer Holund, Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger ja Johannes Høsflot Klæbo. Neist Klæbo ja Krüger on sel MM-il võitnud juba kaks kulda, Golberg ühe ning Holund on parimal juhul olnud kolmas.