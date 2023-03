DELFI ISTANBULIS | Maicel Uibo: vahepeal on tunne jube hea olnud, aga välja tuleb s*tasti. Vahepeal vastupidi

Medalisoosikute ringi kuuluvad Kevin Mayer (Prantsusmaa), Simon Ehammer (Šveits), Sander Skotheim (Norra), Jorge Urena (Hispaania) ning eestlased Uibo ja Hans-Christian Hausenberg.

„Kuuest mehest kolm ikka vast 6200 ära teevad,“ tõdes Uibo Eesti ajakirjanikega rääkides. 30-aastase mitmevõistlejal on sellest hooajast kirjas veebruari alguses Tallinnas tehtud 6120 punkti. Kodumaalt lahkus ta teadmisega, et igal alal jäi pisut varu ja kui siit-sealt väike lisa tuleb, ongi maagiline 6200 punkti koos. Kui üksikud erandid välja arvata, on sellest sise-EM-idel medaliks piisanud.

Tallinna seitsmevõistlusele järgnenud nädalad veetis Uibo peamiselt USA-s. Talle sõitis appi treener Andrei Nazarov. Plaanid täideti, haigusi pole olnud ja seis võiks olla lubav, aga endale omaselt ei hakanud Uibo suuri sõnu tegema.

„Arvan, et (seis on) enamjaolt sama. Raske öelda, kergejõustikus oleneb nii väikestest nüanssidest. Vahepeal on tunne jube hea olnud, aga välja tuleb s*tasti. Vahepeal vastupidi,“ rääkis Uibo.

„Kui Andrei tuli, hakkasime tehnilisemaid asju tegema, enne seda oli rohkem niisama liigutamine. Tegime igat ala natuke läbi. Iga kord kui olen ala teinud, on normaalselt välja tulnud. Pole puusse pannud,“ lisas ta.

Varane ärkamine

Ajavahega on Uibo kohanenud normaalselt. „Igal õhtul tuleb uni ja mingil hetkel ärkan üles. Pole olnud rahutuid öid. Päeval läheb mõnikord uniseks, aga ma ei lase end pisiasjadel eriti häirida,“ märkis ta.

Küll pole Uibo kindel, kui ergas ta esimese võistluspäeva hommikul on. Kofeiin võib, aga ei pruugi aidata. Seitsmevõistlejad alustavad laupäeval 60 meetri jooksuga kohaliku aja järgi kell 9. Tõusta oleks mõistlik kolm tundi varem. Kell 6 ärkamist on ta olude sunnil juba proovinud, sest neljapäeva hommikul ajas WADA dopingukontroll ta just sel kellaajal üles.

„Kell 9 alustada on päris vara... Kõik ei saa end kohe käima. Selliseid asju võib ette tulla,“ sõnas Uibo.