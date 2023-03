Karmen Bruus: tulevik on väga-väga lahtine. Eks näis, mida inimesed ümber teevad ja otsustavad

Istanbulis peetavatel Euroopa kergejõustiku sisemeistrivõistlustel tegi esimese Eesti koondislasena oma etteaste kõrgushüppaja Karmen Bruus , kes paraku kvalifikatsioonist edasi ei saanud. 18-aastane Bruus parandas kvalifikatsioonis küll sentimeetri võrra oma hooaja tippmarki, kuid kolmandal katsel ületatud 1.87 teda paraku kaheksa finalisti hulka ei viinud. Edasipääsuks oleks tulnud ületada vähemalt kõrgus 1.91, millega said hakkama kaheksa õrnema soo esindajat.

„See hooaeg on lihtsalt olnud ebastabiilne, pole suutnud õiget hüpet kätte saada. 1.87 oli päris hea, aga ma ei tea, mis juhtus. Ettevalmistus on kindlasti raskem olnud kui tavaliselt, aga tuleb hakkama saada,“ rääkis Bruus talle.

Noorsportlase viimased nädalad on üsna keerulised, sest tema senisele juhendajale Mehis Virule määrati eelmisel kuul tähtajatu tegutsemiskeeld. Nii juhendas Bruusi Kersti Viru. Kõrgushüppaja väitel on segased ajad teda kindlasti mõjutanud, aga sellest hoolimata võinuks ta oma ära teha.

Edasise hooaja suhtes ei osanud Bruus veel midagi öelda. „Tulevik on väga-väga lahtine. Eks näis, mis inimesed ümber teevad ja otsustavad. Eks näis, kuidas mul tunne sees on ja mis elu toob. Üks päev korraga – elu on seiklus,“ hoidis 18-aastane sportlane positiivset joont.