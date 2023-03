Ka liigatabeli mõistes on tartlaste panused suured ja nad vajavad täna võitu. Emajõe Ateena esindussats hoiab Paf liigas 18 võiduga neljandat kohta, mis kõigi märkide järgi tähendaks võimalikus poolfinaalseerias Prometeiga kokku minekut. Kuid tartlastel on veel võimalik tabelis tõusta, sest nende ees oleval Riia VEF-il on 20 ja BC Kalev/Cramol ühe vähempeetud matši juures 19 võitu.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa abitreeneri Olari Naritsa hinnangul on Keila kodus hästi mänginud. „Keila vastu on eelmisest voorust kodukaotus all ja tahame nüüd võõrsil näidata, et oleme ikkagi tabeli ülemise otsa võistkond. Keila on pärast väikest mõõna hea hoo üles saanud, neil on mehed terved, nad on saanud mitu head võitu järjest ja näidanud, et kodus mängivad nad eriti hästi. Keila vastu võtmekoht pole suur saladus: tuleb vastaste kaks liidrit maha saada ehk piirata heas hoos tsentri Matej Radunici ja mängujuhi Mārcis Vītolsi tegevust,“ meenutas Narits esimest kohtumist, kus Radunic viskas 20 ja Vītols 18 silma.