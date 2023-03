OTSE DELFI TV-s | Tartu Ülikool vähendas Keila KK vastu kaotusseisu kahele punktile

Kõigi märkide järgi tuleb Keilas vägeva korvpalliõhtu. Ühest küljest on tegu sel hooajal 27-st matšist üheksa võitnud liiga uustulnuka jaoks tänavuse Eesti-Läti liiga hooaja viimase kodumänguga, kuid veelgi enam valab õli tulle meeskondade esimene omavaheline kohtumine. Tartu Ülikool alustas kodust hooaega kolme võidu ja Keila kolme kaotusega, mistap oli tartlased oktoobrikuises matšis väga selged favoriidid. Ent reaaluses ei andnud Tartu Ülikooli spordihoonesse külla sõitnud keilakad vastasele mingit sõnaõigust ning liiga debütant võitis toonase kohtumise kindlalt 89:69.

Ka liigatabeli mõistes on tartlaste panused suured ja nad vajavad täna õnnestumist. Emajõe Ateena esindussats hoiab Paf liigas 18 võiduga neljandat kohta, mis kõigi märkide järgi tähendaks võimalikus poolfinaalseerias Prometeiga kokku minekut. Kuid tartlastel on veel võimalik tabelis tõusta, sest nende ees oleval Riia VEF-il on 20 ja Kalev/Cramol ühe vähempeetud matši juures 19 võitu.

Tartu Ülikool Maks & Moorits abitreeneri Olari Naritsa hinnangul on Keila kodus hästi mänginud. „Keila vastu on eelmisest voorust kodukaotus all ja tahame nüüd võõrsil näidata, et oleme ikkagi tabeli ülemise otsa võistkond. Keila on pärast väikest mõõna hea hoo üles saanud, neil on mehed terved, nad on saanud mitu head võitu järjest ja näidanud, et kodus mängivad nad eriti hästi. Keila vastu võtmekoht pole suur saladus - tuleb vastaste kaks liidrit maha saada ehk piirata heas hoos tsentri Matej Radunici ja mängujuhi Marcis Vitolsi tegevust,“ meenutas Narits esimest kohtumist, kus Radunic viskas 20 ja Vitols 18 silma.

Keila loots Peep Pahv tunnistas reedese matši eel, et hooaja alguses tulnud võit Tartu üle oli meeskonnale eneseusu leidmiseks väga oluline. „Keilasse tulev Tartu on aga kindlasti tugevam meeskond, kui nägime hooaja alguses,“ möönis Pahv. „Meie jaoks on võtmeküsimus, kuidas saame hakkama Tartu tagaliini ohjeldamisega ja kuidas suudame rünnakul oma tugevusi ära kasutada. Kuna meie jaoks on tegemist põhiturniiri viimase kodumänguga, on kindel soov anda kodustele fännidele positiivne emotsioon.“