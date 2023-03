Kalev/Cramo võitis tähtsa euromängu eel Läti tippklubi kindlalt

Kodumeeskond tegi Kalevi spordihallis peetud mängus otsustava spurdi kolmanda veerandiga, mis võideti 27:16. Otsustava veerandi alguseks oli kalevlaste edu 14 punkti ning seda enam käest ei antud.

Võit tõstis Kalevi (20 võitu - 5 kaotust) Riia VEFi kõrvale teist kohta jagama, Ventspils (16-9) on viies.

„Tabeli seisukohalt on mäng oluline môlemale vôistkonnale. Koondise aknast tagasi tulles on vôistkonnal esmane ülesanne üles leida vajalik meeskonnatunnetus ning hea energia,“ vihjas Tallinna klubi abitreener Indrek Reinbok tõigale, et BC Kalev/Cramo selle nädala kolmapäeval juba korra koperdas, kui viimase veerandi keskpaigas kümne silmaga juhtides jäid nad lõpuks Rapla Avis Utilitasele alla 77 : 83.