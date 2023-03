TIPPHETKED | Kalev/Audentes jäi kodusaalis lähirivaalile alla

Tallinna Kalev/Audentese senine korvpallihooaeg on kulgenud üle kivide ja kändude, sest põhihooaja lõpu eel on nad Eesti-Läti liigas nelja võiduga eelviimasel kohal. Reedel on neil võimalik tõusta pügala võrra kõrgemale, sest Audentese saalis tuleb neile vastu tänavu niisamuti neli võitu võtnud Valmiera.

Kalevlased on viimasest 16 matšist võitnud vaid ühe, ent teisalt on nad püsinud hästi mängudes. Viimases viies kohtumises kaotasid nad Keilale kolme, BK Ogrele ja BK Ventspilsile nelja ning Läti Ülikoolile viie punktiga. Ainus suurem lüüasaamine tuli liigat valitsevalt Prometeilt.

Valmieraga kohtus Tallinna Kalev/Audentes esimest korda detsembri alguses, kui nad jäid võõrsil alla 77 : 91. Tallinna meeskonna noore ääre Karl Gustav Jurtšenko sõnul on BK Valmiera nooruslik meeskond, kellel on olemas kindlad liidrid. „Mängu vōti peitubki nende liidrite pidurdamises ja oma vōimaluste realiseerimises rünnakul. Koondisepausilt tulles oleme saanud mänguks korralik valmistuda. Kindlasti tuleb pōnev mäng algusest lōpuni ning usun, et kodusaalis suudame olla ka vōidukad. Oluline panus on ka pealtvaatajatel, seega tulge kindlasti kaasa elama!“ soovitab 2004. aastal sündinud mängumees huvilistel osta Piletitaskust pääsme ja minna saali.