OTSEBLOGI JA FOTOD ISTANBULIST | Tiitlivõistluste debütant Õilme Võro püstitas sise-EM-il isikliku rekordi ja pääses poolfinaali!

27-aastane Võro startis kolmandas eeljooksus ja ületas finišijoone kolmandana. Ajaks sai ta 7,31, millega parandas ühe sajandikuga isiklikku rekordit. 60 meetri jooksu Eesti kõigi aegade edetabelis tõusis Võro Kreete Verliniga jagama kolmandat kohta, ees on Ksenija Balta (7,29) ja Katrin Käärt (7,30).

Poolfinaali pääsesid viie eeljooksu neli paremat ja aegadega neli nn õnnelikku kaotajat. Seega jookseb poolfinaalis 24 sportlast. Poolfinaalid algavad täna Eesti aja järgi kell 18.05.

Enne võistlust: Võro on pikka aega seganud tervisemured ületanud ja sel talvel jõudis ta Ksenija Baltale kuuluvast Eesti rekordist 7,29 kolme sajandiku kaugusele. Pärast lühikest ooteaega arvati Võro ka sise-EM-i koondisesse.

Ühest küljest on Võro sise-EM-ile pääsemisega unistuse täitnud. „See on väga oluline. Eelkõige seetõttu, et kõik need sportlased, keda muidu jälgid... Elad neile küll kaasa, aga pigem imetled ja nüüd näed neid sooja tegemas. See on kõige lahedam. Ja muidugi enda realiseerunud vorm, et saab siin kaasa teha,“ rääkis ta päev enne starti Eesti ajakirjanikele.

Aga visa sportlane annab endale aru, et kõik pole veel tehtud. Võro treener Tiina Torop tunnistas kolmapäeval Õhtulehes ilmunud artiklis, et kardab väikest pingelangust.

„Ma mõistan tema muret,“ ütles Võro. „Aga olen peas kõvasti tööd teinud, et mingisugust pinget mitte alla lasta... Et see tulemus on nüüd käes ja pääsesin siia, aga see on alles algus. Üritan seda meelsust hoida, et kõige tähtsam töö on veel ees.“

Võro sõnul on tema peast läbi käinud nii isiklik ja Eesti rekord kui ka poolfinaali pääsemine, aga konkreetselt mingit aega ta endale Eesti aja järgi kell 11.19 algavaks eeljooksuks ei sea.

Võistlusnärvi pärast sprinter ei põe. Ta uskus, et võistluseelsel õhtul suudab ta ennast vaimselt vaos hoida, aga täna hommikul on närv igati loogiline nähtus.